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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Eskişehir-Sivrihisar ayrımı-Polatlı yolunun 6-12. kilometrelerinde...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Eskişehir-Sivrihisar ayrımı-Polatlı yolunun 6-12. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolundaki bant aktarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken, geçişler diğer bölümden çift yönlü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5. kilometresinde Bahşılı alt geçidi yapım çalışması nedeniyle yolun bu kesimi trafiğe kapatıldı. Geçişler yönlendirme işaretleriyle servis yollarından kontrollü yapılıyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 17-23. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Giresun-Espiye ayrımı ile Dereli yolunun 7-13 ve 15-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

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