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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici kapatılarak, araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) köprülü kavşağı ve bağlantı yollarıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün Gölbaşı Yerleşkesi'nde farklı seviyeli kavşak düzenlemesi yapılıyor. Otoyolun bu kesiminde İstanbul-Ankara hattı trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa batı-kuzey kavşaklarındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönündeki 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 24-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle 31 Aralık'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Ermenek-Mut yolunun 11-38. kilometrelerindeki yapım, Selendi ayrımı-Uşak-Afyonkarahisar yolunun 3-4. kilometrelerindeki kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Karayolları Genel MüdürlüğüYol Durumu
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