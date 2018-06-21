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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolundaki bant...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolundaki bant aktarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Burayı kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Soma-Akhisar yolunun 28-30. kilometrelerindeki (Kırkağaç mevkisi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle geçişler servis yolundan sağlanıyor.

Tokat-Niksar devlet yolunun 66-71. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Maden-Erzurum devlet yolunun 9-13. kilometrelerinde yapılacak ışıklı sinyalizasyon tesisi montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

İstanbul-İzmit yolunun Dilovası kesimindeki kavşak kolu yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

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