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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Burayı kullanacak araçlar, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları 27-31. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Şanlıurfa yönünde 3 şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 36. kilometresindeki Çayeli Kaptanpaşa Kavşağı, 40-41. kilometrelerindeki Çayeli Hüsrev Kavşağı viyadük geçişi ve 56-57. kilometrelerindeki Pazar Tüneli çıkışı-Kız Kalesi mevkilerinde yapılacak ışıklı sinyalizasyon tesisi montaj çalışmaları nedeniyle 17 Temmuz'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerindeki üstyapı toprak işleri ve çeşitli çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Ankara-Kırıkkale) iki yönlü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya-Karapınar yolunun 6-13. kilometrelerindeki yapım ve köprü çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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