Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Isparta-Eğirdir ayrımı-Barla il yolunun 3. kilometresindeki Harmanören Taş Ocağı'nda 13.00-18.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu saatler arasında Barla yolu ulaşıma kapatılarak trafik Barla-Eğirdir yoluna yönlendirilecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda yürütülen bant aktarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerindeki üstyapı toprak işleri ve çeşitli işlerin yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten (Ankara-Kırıkkale) iki yönlü izin veriliyor.

Maden-Erzurum devlet yolunun 9-13. kilometrelerindeki ışıklı sinyalizasyon tesisi montaj çalışması nedeniyle 17 Temmuz'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa batı bağlantı-kuzey kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.