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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) geçici olarak trafiğe kapatılırken, burayı kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) Köprülü Kavşağı ve bağlantı yollarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi farklı seviyeli kavşak düzenlemesi işi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle otoyolun bu kesimlerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 5-9. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 36. kilometresindeki Çayeli Kaptanpaşa Kavşağı, 40-41. kilometrelerindeki Çayeli Hüsrev Kavşağı viyadük geçişi ve 56-57. kilometrelerindeki Pazar Tüneli çıkışı-Kız Kalesi mevkilerindeki ışıklı sinyalizasyon tesisi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 30-31. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

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