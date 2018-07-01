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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Isparta-Eğirdir yolunun 33-38'inci kilometreleri arasında...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Isparta-Eğirdir yolunun 33-38'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 47'nci kilometresinde yapılacak yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten yapılacak.

Çivril-Denizli yolunun 6-7'nci kilometrelerinde (Çıtak Mevkii) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü verilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı kesimi 8-9'uncu kilometreleri arasında Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak trafiğe kapatılarak bu gişeyi kullanacak olan araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
KarayollarıYol Durumu
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