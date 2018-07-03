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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turan Köy...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılacak. Ulaşım, diğer taşıma kolundan iki yönlü gerçekleştirilecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda bant aktarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı, geçişlere diğer bölümden çift yönlü izin veriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa batı bağlantı-kuzey kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İstanbul-İzmit yolunun Tavşanlı mevkisinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamındaki kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akseki-Manavgat-Alanya ayrımı yolunun 6-9. kilometrelerinde yarın 09.00-17.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacağından ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.



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Karayollarında DurumYol Durumu Bülteni
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