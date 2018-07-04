Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Van-Tatvan yolunun 0-3. kilometrelerinde bulunan Kuskunkıran Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle trafik akışı 2 Eylül'e kadar Kuskunkıran Geçidi dağ yoluna yönlendirilecek.

TEM Otoyolu'nun Samandıra-Sultanbeyli kavşaklarında araç üst geçidi çalışması nedeniyle 1 Eylül'e kadar ulaşım her iki yönde 2'şer şeritten gerçekleştirilecek.

TEM Otoyolu'nun Düzce çıkışı, Düzce bağlantı yolundaki çalışmalar nedeniyle 28 Eylül'e kadar trafiğe kapatıldı. Giriş ve çıkışlar Hendek ve Kaynaşlı kavşaklarına yönlendirildi.

Akseki-Manavgat yolunun 6-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 32-39. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Artvin-Tortum ayrımı-Yusufeli-İspir yolunun 0-2. kilometrelerinde bulunan Sukavuşumu 3, Irmakyanı 1 ve Irmakyanı 2 tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 6 Temmuz'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Aydıncık-Ovacık-Silifke yolunun 28-34. kilometrelerindeki (Mesa Evleri-Büyükeceli mevkisi) istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Ankara yolunun 12-22. kilometrelerinde İscehisar şehir geçişi toplayıcı yol yapımı, parke ve bordür çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.