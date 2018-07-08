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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara - Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara - Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle bölünmüş yolun bu kesiminde Kırıkkale - Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kayseri - Kırşehir yolunun 89-94 ile 97-102. kilometrelerinde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Afyonkarahisar-Ankara yolunun 12-22. kilometrelerinde İscehisar şehir geçişi toplayıcı yol yapımı, parke ve bordür çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam - Kahramankazan kavşağı kesimi 6-8. kilometrelerinde köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bu kesimde İstanbul - Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu 0-4. kilometrelerinde Balçova - Bornova yönü Gaziemir kavşağı 6. Sanayi Katılım Kolu yapım çalışmaları nedeniyle emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.



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