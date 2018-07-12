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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 6-8. kilometrelerdeki köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden (Ankara- İstanbul) iki yönlü izin veriliyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 9-14. kilometrelerindeki Göcek Tüneli'nin sağ tüpünde (gidiş şeridi) bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım tünelin geliş şeridinden (sol tüp) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 3-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden (Polatlı-Sivrihisar) gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Samandıra-Sultanbeyli kavşakları kesiminde 200 metrelik bölümde araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışması yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun kuzey (Ankara-İstanbul) ve güney (İstanbul-Ankara) yönlerinde sol şeritler ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı her iki yönde 2'şer şeritten devam ediyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 36. kilometresindeki Çayeli Kaptanpaşa Kavşağı, 40-41. kilometrelerindeki Çayeli Hüsrev Kavşağı viyadük geçişi ve 56-57. kilometresindeki Pazar Tüneli çıkışı-Kız Kalesi mevkisinde yapılacak ışıklı sinyalizasyon tesisi montaj çalışmaları nedeniyle 17 Temmuz'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Van-Tatvan yolunun 0-3. kilometresindeki Kuskunkıran Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Kuskunkıran Geçidi dağ yolundan sağlanıyor.

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Karayolları Genel MüdürlüğüYol Durum Bülteni
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