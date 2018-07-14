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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda modern dönel kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Torbalı yönünde bant aktarması yapılıyor. Bu mevkide ulaşıma İzmir yönünde gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Seferihisar-Kuşadası yolunun 22-38 ve 56-57. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Taşucu-Silifke yolunun çeşitli kesimlerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer taşıma kolundan iki yönlü gerçekleştirilecek.

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