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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Samandıra-Sultanbeyli kavşaklarında araç...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Samandıra-Sultanbeyli kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalat çalışması yapılıyor. Bu nedenle söz konusu kesimde ulaşım her iki yönde iki şerit olarak gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu batı kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bursa-Ankara yolunun 49-53 kilometrelerinde devam eden köprü çalışmaları kapsamında Mesudiye alt geçit çalışmalarına başlanıldı. Yolun 25-26. kilometrelerinde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Dalaman-Fethiye devlet yolunun 9-15 kilometrelerinde Göcek -1 Tüneli sağ tüpü gidiş şeridi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, geliş şeridinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 64-68 kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle gidiş şeridi trafiğe kapatıldı, ulaşım geliş istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor.

Öte yandan, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nda 0-4 kilometrelerinde arasında üstyapı çalışmaları nedeniyle, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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