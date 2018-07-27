Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon spor Eto Hanzade Doğan Boyner
Ekmeğe zam
Ekmeğe zam
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşaklarındaki...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşaklarındaki üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, 08.00-17.30 saatlerinde Adapazarı-İzmit yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor ve İzmit Doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım gerçekleşiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşaklarındaki köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılacak. Trafik akışı diğer taşıma kolundan iki yönlü sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam - Kahramankazan kavşaklarındaki köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapalı olduğundan, ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleşiyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Keşan - Gelibolu - Eceabat yolunun 69-73 kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında sol taşıma yolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım sağ taşıma yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor.

Yalova - İzmit devlet yolunun sanayi köprülü kavşağında yapılacak çalışmalar sebebiyle ana yol ulaşıma kapıldı. Ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Gökova - Köyceğiz - Ortaca yolunun 25-27 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılırken, geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleşiyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolundaki modern dönel kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Torbalı yönünde bant aktarması yapılıyor. Ulaşıma İzmir yönünde gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Ankara - Konya yolunun 1-2. kilometrelerindeki Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan sağlanıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Karayollarında Durum
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5