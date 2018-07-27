Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşaklarındaki üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, 08.00-17.30 saatlerinde Adapazarı-İzmit yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor ve İzmit Doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım gerçekleşiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşaklarındaki köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılacak. Trafik akışı diğer taşıma kolundan iki yönlü sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam - Kahramankazan kavşaklarındaki köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapalı olduğundan, ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleşiyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Keşan - Gelibolu - Eceabat yolunun 69-73 kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında sol taşıma yolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım sağ taşıma yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor.

Yalova - İzmit devlet yolunun sanayi köprülü kavşağında yapılacak çalışmalar sebebiyle ana yol ulaşıma kapıldı. Ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Gökova - Köyceğiz - Ortaca yolunun 25-27 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılırken, geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleşiyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolundaki modern dönel kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Torbalı yönünde bant aktarması yapılıyor. Ulaşıma İzmir yönünde gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Ankara - Konya yolunun 1-2. kilometrelerindeki Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan sağlanıyor.