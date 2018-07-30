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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fethiye-Söğüt-Antalya yolunun 0 ila 59'uncu kilometrelerinde...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fethiye-Söğüt-Antalya yolunun 0 ila 59'uncu kilometrelerinde sathi kaplama yenileme çalışmaları devam ediyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12'nci kilometrelerinde köprülü kavşak ve BSK yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı arasında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 41'inci kilometresinde (Çayeli Kesmetaş mevkisi) yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten gerçekleştiriliyor.

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Karayolları Genel MüdürlüğüYol Durumu Bülteni
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