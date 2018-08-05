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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arasında Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 28 Eylül'e kadar Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatıldı. Ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden gerçekleştiriliyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresinde bulunan Ovit Tüneli'nde üstyapı yapım çalışması nedeniyle İspir-İkizdere istikametinde ulaşım tünel içinden kontrollü, İkizdere-İspir yönünde ise Ovit geçidinden (eski yol) yapılıyor.

İzmir-Manisa yolu üzerinde bulunan Sabuncubeli Tüneli'nde elektro-mekanik çalışmaları nedeniyle 6 Ağustos'a kadar İzmir-Manisa istikametindeki tüp trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Sabuncubeli geçişinden sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı arasında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle 16 Ağustos'a kadar ulaşım, Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü yapılacak.

Susuz-Kars yolunun 15-20. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 14-20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle geliş (sol) şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım, gidiş şeridinden (Eğirdir yönü) iki yönlü sağlanıyor.

Van-Tatvan yolunun 0-3. kilometrelerindeki Kuskunkıran Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 19.00-07.00 saatlerinde ulaşım, Kuskunkıran Geçidi il yolundan (dağ yolundan) gerçekleştirilecek.

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Karayollarında Durum
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