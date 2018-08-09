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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 6-8. kilometrelerinde köprü üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun söz konusu kesiminde İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı, diğer yönden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 19-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun sanayi katılım kolundaki yol yapım çalışması nedeniyle emniyet şeridi 20 Ağustos'a kadar trafiğe kapalı olacak.

Afyonkarahisar-Şuhut yolunun 0-24. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 38. kilometresindeki Erkmen Köprülü Kavşağı'nın yan yollarındaki çalışma nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Gaziantep-Kilis ayrımı-Oğuzeli-Karkamış yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli gitmesi gerekiyor.

Ladik-Taşova devlet yolunun 4-5 ve 15-20. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Amasya-Turhal devlet yolunun 58-62. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle Turhal-Amasya istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım yolun diğer bandından iki yönlü sağlanıyor.

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