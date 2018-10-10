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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze kavşağında montaj...

Karayollarında durum
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ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze kavşağında montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-05.00 saatlerinde Ankara yönünde ulaşım Gebze kavşağından sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılım sağlayan koldaki mevcut alt geçitten, İstanbul yönünde ise otoyol trafiğe kapatılarak alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Marmaris-Muğla yolunda 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu yapılacağından 11 Ekim'de 13.15-17.00 saatlerinde, 12 Ekim'de ise 11.00-17.00 saatlerinde güzergah boyunca yarış esnasında yol araç trafiğine kapatılacak.

Muğla-Köyceğiz-Ortaca yolunda da 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu yapılacağından 11 Ekim'de 13.15-17.00 saatlerinde güzergah boyunca yarış esnasında yol araç trafiğine kapalı olacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşakları arasında köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.

Bursa-Bandırma yolunun 27-29. kilometrelerinde otoyol çalışmaları kapsamında köprülü kavşak ayak ve duvar imalatları çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Rize-Çayeli-Arhavi yolunun 43. kilometresinde Çayeli Tüneli'nin Rize-Çayeli-Arhavi yönünde olan güney tüpünde yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Eskişehir-Ankara-Polatlı yolunun 4-5. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor.

Konya-Aksaray yolunun 60-72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

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