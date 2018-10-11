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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Polatlı-Ankara devlet yolunun 29-36. kilometrelerinde...

Karayollarında durum
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ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Polatlı-Ankara devlet yolunun 29-36. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle bölünmüş yolun Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Konya devlet yolunun 21-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Mersin-Adana devlet yolunun Serbest Bölge mevkisi 0-3. kilometrelerindeki yol ve köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz devlet yolunun 16. kilometresindeki Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım Samsun yönündeki köprüden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Elazığ devlet yolunun 76. kilometresindeki Kömürhan Köprüsü ve tünel çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü veriliyor.

Siirt-Kurtalan ayrımı devlet yolunun 34-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Fethiye-Söğüt-Antalya devlet yolunun 0-60. kilometrelerinde sathi kaplama yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



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