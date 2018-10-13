Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolunun Gebze Kavşağı V16 Viyadüğü'nün çelik kirişlerinin montaj çalışması nedeniyle gündüz her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılacak, 22.00-05.00 saatleri arasında Ankara yönünde ulaşım Gebze Kavşağından sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyoluna katılım sağlayan koldaki mevcut alt geçitten, İstanbul yönünde ise otoyol trafiğe kapatılarak alternatif güzergahlardan gerçekleştirilecek.

TEM Otoyolunun Şekerpınar Kavşağı - Gebze Kavşağı kesimi arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Çayırova Kavşağından D-100 yolunu takip ederek Gebze Gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

İstanbul-Gebze-İzmit Devlet Yolunun Eskihisar Yalova Feribot İskelesi ayrımında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle güney yol trafiğe kapatılmış olup, ulaşım İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanacak.

Anadolu Otoyolunun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı Kesimi 8-9'uncu kilometreleri arasında Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatılmış olup, bu gişeyi kullanacak olan araçlar Hendek ve Kaynaşlı Gişelerine yönlendiriliyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16'ncı kilometresinde bulunan Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönü trafiğe kapalı olup, ulaşım Samsun yönündeki köprüden iki yönlü yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı bisiklet yarışması sebebiyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Gebze-Bursa kesimi İstanbul istikameti yarın saat 09.00-14.00 arası trafiğe kapatılacak.