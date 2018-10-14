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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Polatlı-Ankara yolunun 29-36. kilometrelerindeki...

Karayollarında durum
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ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Polatlı-Ankara yolunun 29-36. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Polatlı istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları kesimi 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce Gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak ulaşım, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşaklarındaki şerit daraltma çalışması nedeniyle ulaşıma İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak izin veriliyor.

Ayancık-Sinop yolunun 6. kilometresi heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu noktada ulaşım, Yenikonak-Erfelek il yolundan sağlanıyor.

Niğde-Bor yolunun 30-37. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 56-61. kilometrelerindeki (Devrek Şehir Geçişi) yaya kaldırımı ve orta refüj çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Burhaniye-Ayvalık yolunun 11-12. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Öte yandan, 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gebze-Bursa kesimi İstanbul istikameti bugün 09.00-14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

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