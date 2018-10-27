Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı K102 köprüsünün çelik kirişlerinin montaj çalışması sebebiyle 22.00-05.00 saatlerinde, kuzey ve güney taşıma yollarında sol şeritler taşıt trafiğine kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak. Bu nedenle Ankara-İstanbul yönüne gidecek araçlar, Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılımı sağlayan koldaki mevcut alt geçidi kullanacak. İstanbul yönü ise Dilova-Gebze kavşakları arasında ulaşıma kapatılarak trafik akışı alternatif güzergahlardan gerçekleştirilecek.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapıldığından 22.00-06.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları kesimi 8-9 kilometrelerinde yer alan Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu yüzden söz konusu gişeyi kullanmak isteyen sürücülerin Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönelmeleri gerekiyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3 kilometresinde köprü yapım çalışmasından dolayı yolun Kırıkkale-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.



Kayseri-Kırşehir yolunun 4-6 kilometrelerinde yapılacak üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Amasya-Turhal yolunun 67-73 kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten, Malatya-Elazığ yolunun 76. kilometresinde Kömürhan Köprüsü ve tünel çalışmaları nedeniyle kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Korkuteli-Elmalı arası yol trafiğe kapatıldığından ulaşım, Korkuteli-Kızılcadağ-Öküzgözü-Elmalı güzergahından gerçekleştiriliyor.