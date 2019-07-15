Karayollarında durum

Kara yollarının yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.



TEM Otoyolunun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak veriliyor.



Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri 39-42'nci kilometreler arası kuzey taşıma yolu asfalt imalatı nedeniyle trafiğe kapatılarak trafik akışı güney taşıma yolundan sağlanıyor.



Ankara Çevre Otoyolunun Konya Kavşağı-Çankaya Kavşağı 8-9'uncu kilometreler arasında Karataş viyadüğündeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Çankaya istikameti) iki yönlü ve kontrollü yapılıyor.



Anadolu Otoyolunun Kaynaşlı Kavşağı - D-100 Ayrımı Otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34'üncü kilometreleri arasında İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol girişi trafiğe kapatılmış olup, sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.



Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 33-35'inci kilometreleri arasındaki üst geçit köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sağlanıyor.



Milas şehir geçidi 38-40'ıncı kilometreleri arası sağ yol kenarında yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.



Burdur-Bucak-Antalya yolunun 15-27'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle Antalya'ya gidiş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü yapılıyor.



Kütahya-Afyonkarahisar yolundaki köprü bakım çalışması nedeniyle trafik yan bağlantı yollarından sağlanıyor.



İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 24-35'inci kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.