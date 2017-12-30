Karayolu tünel kategorilerinin belirlenmesi için süre uzatıldı

ANKARA (AA) - Karayolları tünel kategorilerinin, uluslararası taşımacılığa ilişkin anlaşmalara göre belirlenmesi ve işaretlenmesi işlemi 31 Aralık 2019'a kadar gerçekleştirilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişikli̇k Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, karayollarındaki tünel kategorilerinin, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması'na (ADR) uygun belirlenmesi, işaretlenmesi ve tamamlanması işlemi için belirlenen 31 Aralık 2017 tarihi, 31 Aralık 2019 olarak değiştirildi.