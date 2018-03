Karbon salınımını azaltma çağrısı

HOUSTON (AA) - Royal Dutch Shell'in Üst Yöneticisi (CEO) Ben van Beurden, enerji endüstrisine karbon salınımları azaltma çağrısında bulundu.

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen IHS Markit CERAWeek 2018 Enerji Konferansı'nın üçüncü gününde konuşan van Beurden, dünya genelinde karbon salınımını azaltmanın yolları ve Shell'in bu konudaki hedefleri hakkında bilgi verdi.

Van Beurden, Shell'in kasımda açıklanan "karbon ayak izini azaltma" stratejisine dikkati çekerek, "Dünya genelinde üretilen her birim enerjiden açığa çıkan sera gazını 2050'ye kadar da yüzde 50 oranında düşürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Her birim enerjiden açığa çıkan sera gazının yüzde 85'ten fazlasının tüketicilerden geldiğini belirten van Beurden, bu alanda en büyük değişikliğin şirketlerin halka sattığı ürünler yoluyla gelebileceğini vurguladı. Van Beurden, "Bizim dünyadaki etkimiz ve tüketicilerimizin her gün kullandığı ürünler önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Van Beurden, konuşmasına, Shell'in karbon ayak izini stratejisi hakkında bilgiler paylaşarak devam etti.

Shell'in şu anda yarı yarıya olan petrol-doğalgaz portföyünde doğalgazın payını yüzde 75'e çıkarabileceğini bildiren van Beurden, şirketin rüzgar enerjisine de ağırlık verebileceğini kaydetti.

Van Beurden, şirketin yılda 50 milyar litre biyoyakıt satabileceğini dile getirerek, bunun ABD'deki bütün araçlara 3 kat yetebileceği bilgisini paylaştı.

Karbon yakalama teknolojisi sayesinde firmanın her sene 20 milyon tonun üzerinde karbondioksit gazı depolayabileceğini belirten van Beurden, tüm bu olasılıkların aynı anda Shell tarafından 2050 yılı itibarıyla gerçekleşebileceğini vurguladı.

- "Enerji alanı değişiyor. Biz de değişmeliyiz"

Van Beurden, "Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler sosyal pozisyona da sahip." ifadesini kullandı.

Enerji endüstrisinin imal ettiği ürünlerin insanların hayatlarını daha iyi hale getirdiğine işaret eden van Beurden, "Enerji alanı hızla değişiyor. Bu yüzden biz de değişmeliyiz. Toplumla birlikte yürüyerek insanların hayatlarına gerçek katkı yapmalıyız." diye konuştu.