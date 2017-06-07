Karbonsan'dan Fransa'ya LNG dolum istasyonu satışı

ANKARA (AA) - Avrupa’nın temiz yakıt projesi Mavi Koridor Projesi kapsamında Fransa'da kullanılacak sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) dolum istasyonlarının ilki, Türkiye’de Karbonsan tarafından üretilerek test aşaması tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da her 400 kilometrede bir konumlandırılması planlanan sabit istasyonların ilkinin ay sonunda Fransa’ya ihracatı gerçekleştirilecek. Fransa'nın Paris şehrinde kurulacak istasyonun temmuzda devreye girmesi öngörülüyor.

Özellikle karayolu nakliye taşımacılığında çalışan ağır tonajlı kamyonlar ve tırlar için, ekonomik ve çevreci bir yakıt olan LNG’nin yaygınlaşması adına tasarlanan bu dolum istasyonlarında sürücüler, satış görevlisi olmadan dolum yapabilecek.

Karbonsan Satış ve Pazarlama Müdürü Fatih Yılmaz, LNG’nin, Avrupa’da daha yaygın bir şekilde kullanımını sağlayabilmek adına belli noktalarda kurulacak sabit LNG dolum istasyonlarını teknolojisi ile ihraç edeceklerini kaydetti.

Siparişin, Avrupa’da LNG dolumu ile ilgili eleman çalıştırmadan müşteri tarafından dolum yapılabilen ilk istasyonlardan biri olacağını belirten Yılmaz, sistem üzerine kurulan konteynerin 20 bin metreküplük bir depolama alanı bulunduğunu ve 150 araca hizmet verebileceğini vurguladı.

Yılmaz, şirketin Fransa'dan toplam 15 LNG dolum istasyonu siparişi aldığını da bildirdi.