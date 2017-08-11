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KARDEMİR'den enerji verimliliği yatırımı

- Şirket, proses gazlarının etkin kullanımı ve artan üretim hacmine bağlı oluşan proses gazlarının elektrik enerjisine dönüştürülmesi amacıyla iki önemli yatırım kararı aldığını duyurdu

KARDEMİR'den enerji verimliliği yatırımı

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, (KARDEMİR) enerji verimliliğine yönelik i̇ki yeni yatırım kararı alındığını bildirdi.
Fabrikadan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu tarafından, proses gazlarının etkin kullanımı ve artan üretim hacmine bağlı oluşan proses gazlarının elektrik enerjisine dönüştürülmesi amacıyla iki önemli yatırım kararı daha alındığı belirtildi.
Gas Holder (Gaz Deposu) yatırımı ile 30 MW kapasiteli yeni bir jeneratör yatırımı yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurulacak Gas Holder için ihale süreci tamamlanmış ve yüklenici firması belirlenmiştir. Jeneratör yatırımı ile ilgili ise ihale süreci devam etmektedir. Şirketimiz bu yatırımlar ile proseslerde oluşan atık gazları enerjiye dönüştürerek, bir yandan birim üretimdeki enerji maliyetlerini aşağı çekmeyi ve elektrikteki iç karşılama oranlarını artırmayı hedeflerken, diğer yandan da daha düşük emisyon değerleri ve doğal kaynak kullanımı ile çevrenin korunmasını amaçlamaktadır."
Projenin 2019'da tamamlanmasının planlandığı aktarılan açıklamada, "Proje ile bugünkü enerji fiyatlarıyla yaklaşık 40 milyon TL/yıl tasarruf imkanı sağlanacaktır. Şirketimize değer katacak yeni yatırımların tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

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YatırımKardemirEnerji Verimliliği
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