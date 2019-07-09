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KARDEMİR "en büyükler" listesinde yükselişini sürdürdü

- Fabrikanın, "Fortune 500" listesinde 5 basamak yükselerek 52. sırada yer aldığı belirtildi - KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan: - "Sürekli iyileştirme prensibiyle hareket ederek tüm süreçlerimizi çağın gerektirdiği seviyeye taşımamız gerekiyor"

KARDEMİR
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KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), Türkiye'nin en büyük 500'ünün belirlendiği "Fortune 500"de yükselişini sürdürerek, 52. sırada yer aldığı bildirildi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılını çelik üretimi, satış geliri ve karlılıkta rekorlar kırarak tamamlayan KARDEMİR'in, finansal kurumlar ile holdingler dışındaki tüm sektörleri kapsayan "Fortune 500" listesinde net satışlar sıralamasında 5 basamak yükselerek 52. sırada yer aldığı belirtildi.

Fabrikanın, faiz ve vergi öncesi kar sıralamasında da 2017 yılında yer aldığı 46. sıradan 25. sıraya yükseldiği aktarılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Genel Müdür Hüseyin Soykan, sonucun kurumdaki büyüme ve gelişimi ortaya koyduğunu ifade etti.

KARDEMİR’in bu yıl açıklanan İSO sıralamasında da yükselişini sürdürdüğünü anımsatan Soykan, şunları kaydetti:

"Fortune 500 araştırması ağırlıklı olarak net satışlara ve karlılığa göre yapılan bir değerlendirme. Ancak KARDEMİR'deki büyüme ve gelişim sadece satış rakamları ve karlılıkla sınırlı değil. Biz, ürün çeşitliliğinden üretim artışına, çevreden bilgi teknolojilerine kadar aslında her alanda yaşanan gelişim ve büyümeden bahsediyoruz. Eğer bunu sağlayamazsanız rekabet gücünüzü kaybedersiniz. Hedefimiz ise sürdürülebilir başarıları yakalamak. Bu nedenle, sürekli iyileştirme prensibi ile hareket ederek tüm süreçlerimizi çağın gerektirdiği seviyeye taşımamız gerekiyor."

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