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KARDEMİR en yüksek karlılığını elde etti

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR), özelleştiği 1995 yılından bugüne kadarki en yüksek karlılığını elde ettiği bildirildi. Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, satış gelirlerinin bir önceki yılın...

KARDEMİR en yüksek karlılığını elde etti

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR), özelleştiği 1995 yılından bugüne kadarki en yüksek karlılığını elde ettiği bildirildi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, satış gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artış göstererek 2 milyar 549 milyon liraya, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) tutarının yüzde 224 artışla 841 milyon liraya, net karlılığın da yüzde 320 artışla 439 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

KARDEMİR'in yüzde 33 FAVÖK marjı ile sektörün en karlı firmalarından biri olduğu aktarılan açıklamada, işletmenin bu yılın ilk yarısında özelleştiği 1995 yılından bugüne kadarki en yüksek karlılığını elde ettiği kaydedildi.

Çalışanlara ve hissedarlara teşekkür edilen açıklamada, "2017 yılından bu yana devam eden güçlü satış fiyatları ile üretimlerimizdeki istikrarlı artış ve sıkı mali disiplin ile piyasa koşullarına dinamik uyum sağlayarak, tüm faaliyet süreçlerimizde elde edilen başarılı iş sonuçlarını sürdürülebilir kılmak, en büyük hedefimizdir. Net karlılıkta Türkiye'nin ilk 15, FAVÖK oranlarında ilk 10 ve İSO 500 sıralamasında ilk 20'nin içerisinde yer alma hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek ve kurumsal altyapımızı geliştirerek KARDEMİR'i dünden daha çok sektörüne ve ülkesine hizmet eden bir şirket konumuna getireceğiz." ifadelerine yer verildi.

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