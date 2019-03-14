Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi ithalat istanbul dünya moda
Uzaya araç gönderecek
Uzaya araç gönderecek
Mühendis kafası
Mühendis kafası
100 bin istihdam hedefi
100 bin istihdam hedefi
Binlerce işçi çıkaracak
Binlerce işçi çıkaracak
MIPIM'de çok iyi çalıştı
MIPIM'de çok iyi çalıştı

KARDEMİR, ülkenin en "kalın" kangalını üretti

- Genel Müdür Hüseyin Soykan: - "Dünyada sayılı tesiste üretilebilen 52 milimetre çapında kangal ürünü, yurt içi kullanıcılara olduğu gibi ihraç pazarlarına da satış yapılacak"

KARDEMİR, ülkenin en
banner17

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), Türkiye'nin en kalın kangalını ürettiği bildirildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla katma değeri yüksek ürünlere yönelen ve kurulan ray profil haddehanesiyle Türkiye'nin tek ray ve ağır profil üreticisi konumuna gelen KARDEMİR'in, 2016 yılında işletmeye aldığı Çubuk Kangal Haddehanesinde her geçen gün vasıflı çelik üretim çeşitliliğini artırdığı belirtildi.

Açıklamada, "2018 yılında, Çubuk Kangal Haddehanesi üretimlerini bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 360 bin tona, ürün kalite sayısını ise 39'dan 73'e çıkaran KARDEMİR, tesiste bugün 52 milimetre çaplı Türkiye'nin en kalın kangalını da üreterek sanayinin hizmetine sundu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, şunları kaydetti:

"Çubuk Kangal Tesislerindeki üretimleriyle başta otomotiv sektörü olmak üzere savunma ve makine imalat sanayisine hizmet veren KARDEMİR'in, bugün üretimini başarı ile gerçekleştirdiği ve dünyada sayılı tesiste üretilebilen 52 milimetre çapında kangal ürünü, yurt içi kullanıcılara olduğu gibi ihraç pazarlarına da satış yapılacak."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin SoykanKangalKardemir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5