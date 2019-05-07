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KARDEMİR yıl sonunda 3 milyon ton kapasiteye ulaşacak

- KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç: - "Bu yıl sonunda yatırımlar tamamlandığında 3 milyon ton kapasiteye ulaşmış bir KARDEMİR olacak"

KARDEMİR yıl sonunda 3 milyon ton kapasiteye ulaşacak
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KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, 16 yıl önce başlattıkları yatırımların son yılı olduğunu belirterek, "Bu yıl sonunda yatırımlar tamamlandığında 3 milyon ton kapasiteye ulaşmış bir KARDEMİR olacak" dedi.

Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KARDEMİR olarak son 16 yıldır hiç durmadan yatırım yaptıklarını söyledi.

Planlanan ve 16 yıl önce başlatılan yatırımların bu yıl son yılı olduğunu aktaran Güleç, "16 yıl önce bir yatırım hamlesi başlattık. Dünyadaki en son teknolojiyle katma değeri yüksek ürünler elde etmek adına yapılan yatırımlardı bunlar. Her yıl çelik üretimine onlarca ebat ekledik. Savunma sanayisine hizmet edeceğiz. Ray üretimi, çubuk ve kangal haddehanesi, tren tekeri fabrikası gibi yatırımlarla KARDEMİR'in önemi stratejik olarak bir kat daha arttı." diye konuştu.

KARDEMİR'in yerli cevher kullanarak taşıma, istihdam gibi birçok kalemde ülkeye büyük hizmet ettiğini belirten Güleç, "Bu yıl sonunda yatırımlar tamamlandığında 3 milyon ton kapasiteye ulaşmış bir KARDEMİR olacak ancak yatırımlarımız duracak mı? Hayır. Önümüzdeki yıl bir yüksek fırın daha kuracağız. Bizim asıl hedefimiz yılda 3,5 milyon tona ulaşmak. Bu fırın tamamlandığında artık 3,5 milyon ton kapasiteli bir fabrikaya sahip olacağız." ifadesini kullandı.

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Kamil GüleçKardemir
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