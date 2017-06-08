KARDEMİR'de üretim artışı

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Ocak-Mayıs 2017 döneminde, sıvı ham demir, sıvı çelik ve ham hadde mamulü üretimlerinde geçen yılın aynı dönemine göre artış yaşandığını bildirdi.

Fabrikadan yazılan yazılı açıklamada, Ocak-Mayıs 2017 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre sıvı ham demir üretiminde yüzde 23,3, sıvı çelik üretiminde yüzde 21,9, net hadde mamulü üretiminde ise yüzde 38,2 artış yaşandı belirtildi.

Yılın ilk 5 aylık döneminde nihai ürünlerde de önemli oranlarda artış kaydedildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ray, profil, köşebent, ve maden direği toplam üretimleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9’luk artışla 134,343 tondan 179,824,2 tona ulaştı. Net hadde mamulü toplam üretimleri ise yüzde 38,2 artarak 397,628,5 tondan 549,652 tona yükseldi. Geçen yıl deneme üretimlerine başlanılan çubuk kangal haddehanesinde ise bu yılın ilk 5 aylık döneminde 92,802,3 ton üretim gerçekleştirildi. KARDEMİR’de kapasite artışına yönelik yatırımlar ve verimlilik artışına yönelik faaliyetlerin üretim sonuçlarına olumlu yansımalarının devam etmesi ve yıl sonu 2 milyon 450 bin tonluk sıvı çelik üretim hedefine ulaşılması bekleniyor."