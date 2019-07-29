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KARDEMİR'de yatırım çalışmaları

- KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan: - "Demir çelik sektörü olarak zor bir zamandan geçilirken yaklaşık 300 milyon lira tutarındaki bu yatırımlar, yönetim kurulumuzun büyüme odaklı stratejimize verdiği desteği gösteriyor"

KARDEMİR'de yatırım çalışmaları
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KARABÜK (AA) - KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, kapasite artışı sağlayacak olan 300 milyon lira değerindeki dört yatırımda montaj çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, haziran ayında 4. yüksek fırın, çelikhane 2 nolu konverteri, kireç fabrikası ve sürekli döküm tesislerinde kapasite artırımına yönelik yatırımların sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, ekim ayında tüm yatırımların realize olmasını beklediklerini ifade etti.

Yatırımlardaki son durumlara değinen Soykan şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi şirketimizin çelik üretim kapasitesini ilk etapta 2,9 milyon tona ulaştıracak bir dizi yatırımı başlattık. Bu yatırımlardan Çelikhane 4. sürekli döküm makinamızda inşaat işleri büyük oranda tamamlandı ve mekanik montaj işleri devam ediyor. 90 ton kapasiteli 2 nolu konverter kapasitesinin 120 tona çıkarılmasına yönelik demontaj ve inşaat işleri tamamlandı ve konverter montajına başlandı. 260 ton/gün kapasiteli kireç fabrikamızın demontajı yapılarak 425 tonluk yeni kireç fabrikasının montajına başlandı. Kireç fabrikamızda montaj seviyesi yüzde 65 oranına ulaşmış durumda. 4 yüksek fırınımızdaki yenileme çalışmaları da planlandığı şekilde devam ediyor. Burada en önemli işlerden biri olan zırh değişimi tamamlanmış durumda. Şu anda fırın soğutma plakalarının montajına başlandı. Dökümhane refrakter işleri ile gaz temizleme işlerinin de 10 gün içerisinde bitirilmesini bekliyoruz. Eylül ayı sonunda fırın yeniden ateşlenmeye uygun hale gelecektir."

KARDEMİR'in 2,9 milyon ton kapasiteye ulaşmasıyla birlikte bölge sanayicisinin ihtiyacı olan kütük tedarikinin daha da artacağına dikkati çeken Soykan, KARDEMİR'in bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağını vurguladı.

- "Ülkemize kazandıracağız"

Entegre demir çelik fabrikalarında kapasite artışlarının tüm üretim proseslerinde ek yatırımlar gerektirdiğini vurgulayan Soykan, şöyle devam etti:

"Halen devam eden yatırımlar, ana üretim süreçleriyle alakalıdır. Buna bağlı olarak su sistemlerinden, enerji altyapısına, iç ve dış lojistikten tüm yönetim sistemlerine kadar bütün süreçleri artan kapasitelere uygun hale getirmeniz gerekmektedir. KARDEMİR'de de şu anda tüm ekiplerimiz buna odaklanmış durumda. Demir çelik sektörü olarak zor bir zamandan geçilirken yaklaşık 300 milyon lira tutarındaki bu yatırımlar, yönetim kurulumuzun büyüme odaklı stratejimize verdiği desteği gösteriyor. Hem üretim kapasitelerimizi artırmaya, hem de katma değeri yüksek ürünlerle ürün çeşitliliği sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Karabük'ün de ülkemizden buna ihtiyacı var. Zaman ise bizim için en büyük sermaye ve zamanımızı en iyi şekilde değerlendirerek bu yatırımları KARDEMİR'e ve ülkemize kazandıracağız."

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Hüseyin SoykanKardemirYatırım
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