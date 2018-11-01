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KARDEMİR'den 47,5 milyon lira net kar

- Şirketin 9 aylık satış gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı

KARDEMİR'den 47,5 milyon lira net kar
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KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), bu yılın üçüncü çeyreğinde 47,5 milyon lira net kar elde etti.

Fabrikadan yapılan açıklamada, fabrikanın yoğun kur hareketlerinin yaşandığı 2018 yılının 3. çeyreğini de karlı bir şekilde geride bıraktığı belirtildi.

Çalışanlara ve paydaşlara teşekkür edilen açıklamada, "Fabrikamız salt 3. çeyrekte 47,5 milyon lira net kar elde etmiştir. Bugün kamuoyuna açıklanan 2018 yılı 9 aylık konsolide mali tablolarına göre satış gelirlerimiz, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artış göstererek 3 milyon 952 TL, FAVÖK tutarımız yüzde 214 artışla 1 milyon 375 TL ve net karlılığımız yüzde 169 artışla 486 milyon liraya ulaştı." denildi.

Şirketin FAVÖK marjının ise yüzde 34,8 olarak gerçekleştiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm faaliyet süreçlerimizde elde edilen başarılı iş sonuçlarını sürdürülebilir kılmak için sürekli iyileştirme prensibiyle hareket ederek, kurumsal altyapımızı geliştirerek, mali disiplin ve piyasa dinamikliği içerisinde hedeflerimize inançla yürümeye devam edeceğiz."


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