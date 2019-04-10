KARDEMİR'den dijital dönüşüm projesi

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, kurum olarak "KARDEMİR: 2023 Vizyonu" ismiyle dijital dönüşüm projesi başlattıklarını bildirdi.

Soykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin ilk ağır sanayisi olma özelliğini taşıyan KARDEMİR'in bugün Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları sıralamasında 24. sırada yer aldığını belirtti.

80 yıl önce ilk Türk demirinin üretildiği KARDEMİR'in bir dünya şirketi olduğunu ifade eden Soykan, "2018 yılında 2 milyon 413 bin ton ham çelik üretimi gerçekleştirdik. Hedefimiz üretim kapasitemizin 3,5 milyon tona çıkarılması. Özellikle 2010 yılından itibaren 1,3 milyar doları aşkın yatırım yapıldı. Demiryolu Tekeri Üretim Tesisinde ilk ham teker üretimini gerçekleştirdik. Tamamen robotik olarak kurulan tesis için bugüne kadar yaklaşık 700 milyon TL harcama yapıldı." diye konuştu.





- "KARDEMİR: 2023 Vizyonu" projesi

Soykan, dünyadaki gelişimin gerisinde kalmamaları gerektiğine, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün hızla ilerlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"KARDEMİR: 2023 Vizyonu' ismiyle yeni bir dijital dönüşüm projesi başlattık. Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımlarımızı yenilemek için gerekli adımları attık. İnovatif süreçlerimizi hızlandırarak tüm üretim hatlarımızı daha esnek hale getireceğiz. Beklentileri karşılayacak ürünleri en verimli ve sağlıklı şekilde üreteceğiz. Mühendislik ve programlama kabiliyetlerimizi geliştirerek yolumuza devam edeceğiz."















