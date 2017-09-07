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KARDEMİR'den tahkim başvurusu

- KARDEMİR, Noble Resources International PTE LTD aleyhine tahkim başvurusunda bulundu

KARDEMİR'den tahkim başvurusu

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), tahkim başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Fabrikadan, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, başvurunun Noble Resources International PTE LTD aleyhine yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz, ham madde tedarikçilerimizden biri olan Noble Resources International PTE LTD aleyhine 33 milyon 601 bin 500 dolar meblağlı tahkim başvurusunda bulunmuştur. Başvuru Hong Kong International Arbitration Center'a yapılmıştır."

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Kamu Aydınlatma PlatformuKardemirNoble Resources International PTE LTDTahkim Başvurusu
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