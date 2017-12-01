KARDEMİR'den üretim rekorları

KARABÜK (AA) - Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), bu yılın Ocak-Kasım döneminde tüm üretim kalemlerinde rekor üretim seviyelerinin yakalandığını açıkladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, geçen yılı 2 milyon 173 bin ton sıvı çelik üretimi ile kapatan fabrikanın, bu yılın 11 ayında bu rakamı aşarak 2 milyon 188 bin ton sıvı çelik üretimini geçtiği belirtildi.

Yıl sonu itibariyle sıvı çelik üretiminin, 2 milyon 400 bin ton seviyesine ulaşması beklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karlılığımızı arttırmak için katma değerli ürünlerin üretim ve satışını önemli oranda arttırıyoruz. Katma değerli Ray-Profil üretimi, geçtiğimiz yıl 360 bin ton iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde bu üretim rakamının üzerine çıkılmış ve 367 bin ton üretim gerçekleştirilmiştir. Yıl sonu itibariyle bu haddehanemizdeki ray-profil üretiminin 400 bin tona ulaşması beklenmektedir. Katma değerli çubuk kangal üretimi, geçtiğimiz yıl 55 bin ton iken, bu yılın 11 aylık döneminde 242 bin tona ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle bu haddehanemizin 274 bin tonluk çubuk kangal üretimine ulaşılması beklenmektedir."

Açıklamada, "Artan üretimler, şirketimizin satış rakamlarında da kendisini göstermiş, 2016 yılında 2 milyon 64 bin ton olan esas ürün satışı, bu yılın 11 aylık döneminde 2 milyon 127 bin tona ulaşmıştır. Yıl sonunda esas ürün satışlarımızın 2 milyon 320 bin tonla rekor seviyeye ulaşması beklenmektedir. Yılın kapatılmasına 1 ay kala ulaşılmış olan rekor üretimler nedeniyle tüm çalışanlarımızı ayrı ayrı kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Elde edilen sonuçların tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.