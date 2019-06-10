Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya Trabzon Bursa Mehmet
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı
Porsche’nin tercihi!
Porsche’nin tercihi!
Vodafone Türkiye'den hız rekoru
Vodafone'dan hız rekoru
Gerede tamamlandı
Gerede tamamlandı

KARDEMİR'den yenileme yatırımları

- KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan: - "Bugün, şirketimizi 3,5 milyon ton hedefine bir adım daha yaklaştıracak olan yatırımlarımızın startını verdik"

KARDEMİR'den yenileme yatırımları
banner17

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR), 4 No'lu yüksek fırın, 2 No'lu konverter ve 1 No'lu kireç fabrikasının yenilemeye alındığı bildirildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, kapasitesini 3,5 milyon tona çıkarmayı hedefleyen KARDEMİR'de üç yatırımına, eş zamanlı başlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, şunları kaydetti:

"Bugün, şirketimizi 3,5 milyon ton hedefine bir adım daha yaklaştıracak olan yatırımlarımızın startını verdik. Bu kapsamda revartman zamanı gelen 4 numaralı yüksek fırınımızı durdurduk. Revartman planımız 106 gün sonra yüksek fırını yenileyerek tekrar ateşlemek. Yine çelikhane ünitemizde 90 tonluk konverterlerimizden birini daha 120 tona çıkarmak üzere bugün yenilemeye aldık. Bu yatırımlara eş zamanlı olarak 260 ton/gün kapasiteli kireç fabrikamızı da 425 ton/gün kapasiteye çıkartacağız. Bu bölgedeki yatırımlarımız da 124 günde tamamlanmış olacak ve tüm çevre teknolojileri ile devreye alınacak."

Soykan, montaj çalışmaları devam eden 4. sürekli döküm makinesini ise 15 Ekim’de işletmeye almayı planladıklarını aktararak, "2018 yılında 2 milyon 413 bin ton sıvı çelik üretimi gerçekleştirmiştik. Başlatılan bu yatırımların tamamlanmasından sonra sıvı çelik üretim altyapımız 2 milyon 900 bin ton seviyelerine ulaşmış olacak ve hem bölgemize kütük tedarikimiz hem de diğer haddehanelerimizdeki nihai ürün miktarımız artacak." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin SoykanKardemir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5