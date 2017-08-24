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KARDEMİR'e yetkilendirilmiş yükümlülük sertifikası

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan "yetkilendirilmiş yükümlülük sertifikası" alındığını bildirdi. Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, başvuru sonucu ülkede yalnızca...

KARDEMİR'e yetkilendirilmiş yükümlülük sertifikası

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan "yetkilendirilmiş yükümlülük sertifikası" alındığını bildirdi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, başvuru sonucu ülkede yalnızca büyük ve güvenilir kuruluşlara verilen, uluslararası geçerliliğe sahip yetkilendirilmiş yükümlülük sertifikasına sahip oldukları belirtildi.

Sertifikanın, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemi̇r tarafından, KARDEMİR Genel Müdürü Ercüment Ünal'a verildiğini aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip, kendi otokontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan yetkilendirilmiş yükümlülük sertifikası ile KARDEMİR, gümrük işlemlerinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak, daha az ve öncelikli olarak kontrole tabi tutulacağı gümrüklerden hızlı geçiş imkanı elde edecektir."

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