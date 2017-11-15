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KARDEMİR'in yeni başkanı seçildi

- Olağanüstü Genel Kurulunu 1 Kasım'da gerçekleştiren kurumun Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Faruk Öz getirildi - Öz: "Karabük, ülkemiz ve tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum"

KARDEMİR'in yeni başkanı seçildi

KARABÜK (AA) - Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olma özelliğini taşıyan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR), Yöneti̇m Kurulu Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Öz oldu.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, 1 Kasım 2017'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının ardından, bugün yönetim kurulunda görev dağılımının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Faruk Öz, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Atilla Tamer Alpteki̇n'in atanmasına ve kendilerine 1. derece imza yetkisi verilmesine, yönetim kurulu üyeleri Burak Yolbulan, Bülent Gedi̇kli̇, Hüseyin Çağrı Güleç, Kamil Güleç, Mehmet Erdoğan, Murat Yolbulan, Mustafa Yolbulan, Şamil Ayrım ve Talat Yılmaz'a da 1. derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öz, kendisine duyulan güvene teşekkür etti.

Genel Kurul sonrasında bugün gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu Toplantısında, üyeler tarafından başkanlığa seçildiğini aktaran Öz, şunları kaydetti:

"Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmemi sağlayan yönetim kurulu üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuzun bundan sonraki hedefi; üretimde, satışta, yeni stratejik katma değerli ürün geliştirmede ve yeni pazarlar bulma gayretlerimizle Karabük'ümüzü ve ülkemizin bu çok önemli sanayi kuruluşu KARDEMİR'imizi daha da değerli hale getirmek olacaktır. Karabük, ülkemiz ve tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

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