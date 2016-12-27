"Karekodlu çek zorunluluğu ticarette güveni artıracak"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı Vekili Cengiz Gülhan, karekodlu çekin 1 Ocak 2017'den itibaren zorunlu hale gelmesiyle ticarette güvenin artacağını bildirdi.

Türkiye Finans açıklamasında görüşlerine yer verilen Gülhan, karekodlu çekle banka müşterilerinin, keşidecinin geçmiş ödeme performansına tek tıkla ulaşabileceğini belirtti.

Müşterilerine şubat 2016'dan bu yana karekodlu çek hizmeti veren Türkiye Finans Katılım Bankası'nın bireysel ve tüzel çek karnesi kullanan tüm müşterilerinin bu üründen yararlanabildiği bilgisini paylaşan Gülhan, şunları kaydetti:

"Çek yaprakları üzerindeki karekod sayesinde ayrıca bir onay verilmesine gerek kalmadan Elektronik Raporlama Sistemi (ERS) üzerinden keşideciye ait çek raporu alınabiliyor. Bu uygulamayla ticaret daha güvenli hale gelecek. Ticaretin yüzde 25'i çek üzerinden oluşuyor. Karşılıksız çeklerin piyasadaki olumsuzluğunu giderebilmek için Türkiye Finans Katılım Bankası'nın şubat 2016'da vermeye başladığı hizmet, yılbaşından itibaren zorunlu hale gelecek.

Uygulamanın hedefi ticareti daha şeffaf ve güvenli hale getirmek. Ticaretin daha güvenli hale gelmesi, hacmi artıracak; bu da üretim ve istihdamın verilerini olumlu etkileyecektir. Çek hamilleri, akıllı telefonlarına yükleyecekleri Findeks uygulaması aracılığıyla çeki düzenleyen keşidecinin ödeme geçmişini çekin üzerindeki karekodu okutarak öğrenebilecekler."