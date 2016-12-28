Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Kargodaki uyuşturucuya geçit verilmedi

ANKARA (AA) - Gümrük muhafaza ekiplerince Hong Kong'dan İstanbul'a gönderilen kargoda uyuşturucu madde ele geçirildi.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hong Kong adresli bir firmadan İstanbul'daki bir şahsa gönderilen...

Kargodaki uyuşturucuya geçit verilmedi

ANKARA (AA) - Gümrük muhafaza ekiplerince Hong Kong'dan İstanbul'a gönderilen kargoda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hong Kong adresli bir firmadan İstanbul'daki bir şahsa gönderilen kargo, şüpheli olarak değerlendirildi.

Narkotik dedektör köpekler "Trojan", "Cash" ve "Nitro"nun söz konusu kargoya yoğunlaşmaları üzerine yapılan taramada, koli içerisinde 6 kilo 825 gram ağırlığında plastik şişeler tespit edildi. Yapılan testler sonucunda şişelerdeki sıvıların, yeni nesil uyuşturucu "gamma-Bütirolaktan" maddesi olduğu belirlendi.

Şahsın evinde yapılan aramada ise satışa hazır hale getirilmiş 39 şişede 1 kilo 335 gram aynı madde ve çeşitli miktarda uyuşturucuyla, bunları kullanmaya yarayan düzenekler ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Gümrük MuhafazaKargoUyuşturucu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.