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Karkas et ithalatında süre uzatımı

ANKARA (AA) - Eşit olarak bölünmüş çeyrek karkas et ithalatı için tarife kontenjanı döneminin sonu 1 Haziran 2018'e uzatıldı.Bakanlar Kurulunun "Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik...

Karkas et ithalatında süre uzatımı

ANKARA (AA) - Eşit olarak bölünmüş çeyrek karkas et ithalatı için tarife kontenjanı döneminin sonu 1 Haziran 2018'e uzatıldı.
Bakanlar Kurulunun "Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, daha önce 31 Aralık 2017 olarak belirlenen eşit olarak bölünmüş çeyrek karkas et ithalatı için tarife kontenjanı döneminin son tarihi 1 Haziran 2018 oldu.

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Karkas EtIthalatBakanlar Kurulu
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