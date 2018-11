Karmod 10 ayda 716 aileyi konut sahibi yaptı

İSTANBUL (AA) -Karmod, yılın ilk on aylık döneminde 716 aileyi konut sahibi yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, yurt dışı satışların belirtilen rakamlara dahil edilmediği, Türkiye'nin her şehrine konut kurulumunun gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer, uzun ömürlü yapı sınıfında ürettikleri konutlara olan talebin her geçen yıl arttığını belirtti.

Talep artışında en önemli etkenin müşteri tavsiyelerinden kaynaklandığını müşahede ettiklerini vurgulayan Yüceer, şunları kaydetti:

"Karmod Ev konseptiyle müşterilerimize sunduğumuz konutlarımız konforuyla beraber uzun ömürlü yapısıyla öne çıkıyor. Son dönemdeki gözlemlerimizde müşteri tavsiyesi ile gerçekleşen konut satışlarımızda önemli bir artış olduğunu müşahede ettik. Evlerimizin hak ettiği ilgiyi müşterilerimizden görmesi bizi son derece mutlu etti.

Fonksiyonel kullanımda plan alternatiflerimizle beraber evlerimizin yüksek güvenlik sağlayan yapı statiği, standart betonarme binalara göre daha yüksek izolasyon gibi üstünlükleri kullandıkça hissedilebilen özellikler. Yine fabrika ön üretimi sonrası başka usta ekiplerine ihtiyaç duyulmadan kurulum yapılabilmesi ayrı bir avantaj sağlıyor. Üretimden kuruluma kadar Karmod ekipleriyle teslimatı gerçekleştirilen evlerimize satış sonrası hizmet desteği sunuyoruz."