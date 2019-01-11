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Karmod 52 farklı ülkeden iş adamı heyetini ağırladı

- Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk: - "Hazır yapı sektöründe üretimimize getirdiğimiz kalite ve standardizasyonlarla Karmod olarak Avrupa ülkelerinin tedarikçi listelerine girmeyi başardık" - "2018'de Avrupa ülkelerinden 33 farklı heyet ağırladık. Avrupa'dan gelen ziyaretlerde Almanya 6 heyetle, Fransa ve Bulgaristan ise 5'er heyetle ilk sıralarda yer aldı"

Karmod 52 farklı ülkeden iş adamı heyetini ağırladı
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İSTANBUL (AA) - Hazır yapı markası Karmod, 2018 yılı içerisinde 52 farklı ülkeden 104 iş adamı heyetini ağırladı.

Karmod’dan yapılan açıklamada, ziyarete gelen heyetlerin çoğunlukla ülkelerinin önde gelen firmalarının üst yöneticilerinden oluştuğu, bakan düzeyinde ziyaretler de gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, 2018'de şirketlerine en çok Avrupa ülkelerinden heyetlerin geldiğini bildirdi.

Hazır yapı sektöründe üretimlerine getirdikleri kalite ve standardizasyonlarla Karmod olarak Avrupa ülkelerinin tedarikçi listelerine girmeyi başardıklarını kaydeden Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2018'de Avrupa ülkelerinden 33 farklı heyet ağırladık. Avrupa'dan gelen ziyaretlerde Almanya 6 heyetle, Fransa ve Bulgaristan ise 5'er heyetle ilk sıralarda yer aldı. Belçika, İtalya ve Hollanda 3'er ziyaretle öne çıkan diğer ülkeler. Hazır konut, ofis yapıları ve eğitim binaları bu ülkelerden en çok talep gören ürünlerimiz arasında yer alıyor. Ziyaretlerde Afrika ve Orta Doğu ülkeleri yine ağırlığını korudu. Bu coğrafyalardan da 20'nin üzerinde ülkeden gelen müşterilerimizle görüşmeler gerçekleştirdik. Yapılan görüşmelerde özellikle Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Ürdün gibi Arap ülkelerinde Karmod Ev'lere ilgi büyük."

Öztürk, Afrika genelinde ise konut ve ofis binaları ile petrol ve madencilik sektörlerine yönelik işçi kamp yapılarına talep aldıklarını kaydederek, Rusya, Ukrayna, Türki Cumhuriyetler'in yanı sıra ABD, Peru, Şili, Arjantin, Venezüella'dan heyet ağırladıklarını bildirdi.


- "2019'da Avrupa'dan gelecek talepler için ümitliyiz"


Öztürk, bu yıl için özellikle Avrupa ülkelerinden gelecek hazır yapı taleplerinden ümitli olduklarını ümitli olduklarını kaydederek, izolasyon açısından yüksek yalıtım değerlerine sahip yapılarının tanındıkça bu ülkelerden ürünlerine olan ilginin arttığını anlattı.

Ağustos 2018'de Fransa'da şu an 200 öğrencinin eğitim gördüğü 10 derslikle beraber 6 farklı atölye sınıfının bulunduğu Simone Veil okul projesini 40 gün gibi kısa bir sürede tamamladıklarını anımsatan Öztürk, bu proje sayesinde Fransa'dan oldukça olumlu dönüşler aldıklarını bildirdi.

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