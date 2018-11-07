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Karmod, Bangladeş'te Uluslararası Göç Örgütü'nün ofisini kurdu

- Başkent Dakka'da kurulumu gerçekleştirilen ikişer katlı 2 bloktan oluşan proje bir ay gibi kısa sürede tamamlandı

Karmod, Bangladeş'te Uluslararası Göç Örgütü'nün ofisini kurdu
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İSTANBUL (AA) - Karmod, Güney Asya ülkelerinden Bangladeş'te Uluslararası Göç Örgütü 'nün (IOM) ofis binalarını kurdu.

Konuyla ilgili firmadan yapılan açıklamaya göre, başkent Dakka'da kurulumu gerçekleştirilen ikişer katlı 2 bloktan oluşan proje, bir ay gibi kısa sürede tamamlandı. Söz konusu binalar dünya genelinde göçmenlerle ilgili yardım faaliyetlerinde bulunan Uluslararası Göç Örgütü'nün ülkedeki merkez ofisi olarak hizmet verecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, daha önce IOM'nin aynı uluslararası örgütün Nijerya hizmet binalarının da yapımını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, hazır yapı sektöründeki organizasyon başarılarıyla önemli projelere imza attıklarını bildirdi.

Uzun ömürlü yapı sınıfındaki binalarını ön üretimli olarak hazırlayarak demonte sevkle yerinde kurulum gerçekleştirdiklerini belirten Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konuttan ofise çok sayıda yapı çözümü alternatifimiz bulunuyor. IOM ile beraber BM, UNICEF gibi önemli kuruluşlar için de yapı projeleri gerçekleştirdik. Bu organizasyonlar için bugüne kadar hazırladığımız yapılar arasında ülke hizmet ofisi binaları, göçmen büroları, sığınmacı yaşam üniteleri, hastane ve sağlık hizmet binaları, okul gibi yapı çözümleri yer alıyor. Uluslararası arenada Karmod olarak özel sektörlerle beraber kamu yönetimlerinin de hazır yapı tedarikçileri arasında bulunuyoruz. Bu tercihte fonksiyonel kullanımda yapı çözümlerimiz ve kalitemizle beraber uluslararası alanda sevkiyattan kuruluma sağladığımız ekip organizasyonlarının kuşkusuz önemi büyük."

Öztürk, IOM için Bangladeş'te hazırladıkları hizmet ofisi binalarının birisinin 415, diğerinin ise 340 metrekare büyüklükte ikişer katlı bloklardan oluştuğunu, içerisinde kuruluşun ülke sorumlusu ve ekibinin görev yapacağı çalışma alanları, toplantı ve eğitim odalarının bulunduğunu aktardı.

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