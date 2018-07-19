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Karmod, Bursa'da doğalgaz santrali için bina kurdu

- Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer: - "Uzun ömürlü ve hızlı kurulumlu yapılarıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında önemli projelerin yapı tercihiyiz"

Karmod, Bursa'da doğalgaz santrali için bina kurdu

İSTANBUL (AA) - Karmod Prefabrik, Bursa Ovaakça Doğalgaz Çevirim Santrali için 6 binadan oluşan yapı kompleksi kurdu.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen enerji üretim tesislerinden Bursa Ovaakça Doğalgaz Çevirim Santrali için 6 binadan oluşan yapı kompleksi tamamlanarak teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer, toplam bin 320 metrekare büyüklüğündeki yapı grubunun merkez Osmangazi ilçesinde bulunan santralde doğalgazdan elektrik enerjisi üretiminde görev alacak teknik ekiplerce kullanılacağını belirtti.

Uzun ömürlü ve hızlı kurulumlu yapılarıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında önemli projelerin yapı tercihi olduklarını vurgulayan Yüceer, şunları kaydetti:

"Demonte üretimle yerinde kurulum gerçekleştirdiğimiz yapılarımıza Ar-Ge ve ürün geliştirme süreçlerimizle önemli yenilikler kazandırdık. Geliştirdiğimiz tamamen kaynaksız vidalı ve geçmeli sistemle kurulum süremiz oldukça hızlandı. Paslanmaz çelik vida kullanımına kadar inen detay çözümlerimizle kalitemizi arttırdık. Isı köprüsünü engelleyen panel birleşimlerimizle enerji tasarrufu sağlayarak iklimlendirmeyi kolaylaştırdık. Ovaakça Doğalgaz Çevirim Santrali için yapımını gerçekleştirdiğimiz projede ofis binaları, 3 kişilik odalar halinde düzenlenmiş yatakhane binası ve yemekhane binası yer alıyor."

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Bursa Ovaakça Doğalgaz Çevirim SantraliKarmod
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