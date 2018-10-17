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Karmod çatışma bölgesine askeri kamp yapıları kurdu

-Karmod, Nijerya'nın Borno eyaletinde askeri kamp yapıları kurulumuyla faaliyetlerini genişletti

Karmod çatışma bölgesine askeri kamp yapıları kurdu
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İSTANBUL (AA) - Karmod, Nijerya'nın kuzeydoğu kesiminde çatışmalarla gündeme gelen Borno Eyaleti’nde askeri kamp yapıları kurdu.

Karmod açıklamasına göre, Monguno şehrinde kurulan kampta Nijerya ordusunda görev alan yüksek rutbeli komutanlar konaklayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Nijerya Temsilcisi Fehim Özkanca, 20 adet yapıyı iki hafta gibi kısa bir zaman diliminde kullanıma hazır şekilde teslim ettiklerini belirtti. Ülke genelinde güvenlik yapılarından konuta önemli projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özkanca, şunları kaydetti:

"Türkiye’de ön üretimi gerçekleştirilerek buraya demonte olarak getirdiğimiz yapılarımız kalitesi, güvenliği, uzun ömürlü özelliği ve sunduğu konforuyla burada tercih edilen yapı çözümleri arasına girdi. Karmod olarak ülke genelinde UNICEF’e okul, BM’ye mülteci kampı ve askeri tesis, elçiliklere güvenlik noktası ofisleri, güneş enerjili sosyal konutlar gibi çok sayıda tamamladığımız projemiz bulunuyor.

Monguno Askeri Kamp projemizde 20 adet yapı grubu hazırladık. Yapılarımız 21 metrekareden oluşmakta olup her birinde Nijerya Ordusunda görev alan iki yüksek rutbeli subayca kullanılacak. Kurulum bölgesi şehir merkezine uzak olduğundan her bir yapıya monte edilen 150w’lik solar paneller yardımıyla yapılara 24 saat kesintisiz enerji sağlanacak."

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