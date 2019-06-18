Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin moda dünya D vitamini
Buğday bu yıl erken olgunlaştı
Bu yıl erken olgunlaştı
AB'den arıcılığa mali destek
AB'den arıcılığa destek
Araç kiralayanlara “belge“ uyarısı!
Araç kiralayanlara uyarı!
Avrupa'ya “Çeribaşı“ kirazı ihracatı
Avrupa'da 'Çeribaşı' kirazı
Gecikme faizi düşsün
Gecikme faizi düşsün

Karmod, Çekya'da showroom açtı

- Karmod Yurt Dşı Şubeler Koordinatörü Vusal Necmettin: - "Son iki yılda Avrupa'da İtalya, Fransa, Almanya ve Çekya başta olmak üzere okul binasının da yer aldığı yirminin üzerinde proje gerçekleştirdik"

Karmod, Çekya'da showroom açtı
banner17

İSTANBUL (AA) - Karmod, Orta Avrupa ülkelerinden Çekya'da showrom açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başkent Prag yakınlarında Prag - Kuzey Almanya kara yolu üzerinde açılan showromla Çekya ile birlikte Almanya'ya satış hedefinde oldukları vurgusu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Yurt Dışı Şubeler Koordinatörü Vusal Necmettin, yeni showromla Yeni Nesil Konteyner ürünleriyle beraber Karmod Ev'lerin bilinirliğini Avrupa’da artırmak istediklerini belirtti.

Özellikle Yeni Nesil Konteyner ürünleriyle Avrupa'da gerçekleştirdikleri projelerden kullanım sonrası oldukça olumlu geri bildirimler aldıklarına da değinen Necmettin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son iki yılda Avrupa'da İtalya, Fransa, Almanya ve Çekya başta olmak üzere okul binasının da yer aldığı yirminin üzerinde proje gerçekleştirdik. Ofis yapıları başta olmak üzere tamamladığımız eğitim binası, showroom binası gibi tamamlanan proje binalarımızı kullanan müşterilerimizden memnuniyetlerini dile getiren oldukça güzel geri dönüşler aldık. Yeni Nesil Konteyner yapılarımızla beraber Karmod Ev ürünlerimizin açtığımız showromlarımızda tanıtımını yaparak Avrupa geneline ihracatımızı artırma hedefindeyiz. Estetik tasırımlarıyla beraber kullanıldığı bölge iklimine göre özel yapılandırılabilen çelik evlerimiz yakından tanındıkça daha fazla talep göreceği inancındayız."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Karmod
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5