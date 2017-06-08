Karmod, endüstriyel tasarım öğrencileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Karmod, İstanbul Ticaret Üniversitesi endüstriyel tasarım bölümü öğrencileri ile bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamada İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Küçükyalı kampüsündeki buluşmada öğrencilerin Türkiye'de yaşayan mültecilerin barınma ihtiyaçlarından hareketle 4 kişilik bir ailenin kullanımı için tasarladıkları acil yerleşim ünitesi projelerinin üretim uygunluğu konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Üretim Müdürü Fatih Özdemir, 8 ayrı yaşam alanı tasarımına maketleri üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Özdemir, özellikle uygun malzeme kullanımıyla beraber üretim ve kurulum kolaylığı üzerine vurgulamalar yaptı.

Prefabrik yapı sektörünün mevcut konumunu daha da ilerletebilmesi için eğitimli tasarımcılara büyük ihtiyaç duyduğunu bu nedenle Karmod olarak üniversite buluşmalarını önemsediklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Türk prefabrik yapı sektörü dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Şu anki ufkumuzla özellikle Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika'da önemli projelere imza atıyoruz. Özellikle Avrupa gibi gelişmiş ekonomilere daha fazla ürün satabilmemiz için sektör olarak ufuk açıcı tasarımcılara büyük ihtiyacımız var. İstanbul Ticaret Üniversitemize karşılıklı iş birliği konusundaki katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bizim genç endüstriyel tasarımcılarla ikinci buluşmamız. İnanıyorum ki bu tür bir araya gelişler sektörümüze önemli katkılar sağlayacak."

İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Irmak ise "Sektörün aktörleriyle eğitim sürecinde bir araya gelişler teknik eğitimler kadar değerli. Öğrencilerimizin ilk buluşmadaki edindikleri izlenimleri tasarımlarına olumlu anlamda yansıttıklarını gözlemledik. Önümüzdeki dönemlerde de bu tür bir araya gelişleri sürdürmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.